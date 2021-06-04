Ростов-на-Дону, , 09:50 — REGNUM В Ростове-на-Дону инспекторы проверят условия содержания медведя в частном зоопарке. Об ужасных условиях, в которых мучается животное, сообщила подписчица одного из пабликов.

«У бассейна «Седьмое небо» в клетке мучается медведь. Клетка совсем маленькая и стоит прямо на солнце. Мода сейчас пошла — наберут невинных душ и истязают», — написала женщина.

После того, как жалобы была опубликована в социальных сетях, специалисты министерства природных ресурсов и экологии Ростовской области подготовили письмо в управление Росприроднадзора по Ростовской области и Республике Калмыкия для рассмотрения и принятия мер, уточнили ИА REGNUM в ведомстве. При этом жалоба о жестоком обращении с животными в этом же зоопарке, которую общественники подавали в 2019 году, не подтвердилась.