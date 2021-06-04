Москва, , 09:49 — REGNUM Рубль 3 июня вновь провел достаточно хорошую торговую сессию, в моменте снижаясь до 73,02 руб. за доллар и опустившись ниже 89 руб. за евро, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган.

«Российскую валюту поддерживают цены на нефть, достигшие двухлетнего максимума, а также решение Минфина РФ распродать доллары из ФНБ, переведя их в евро, золото и юани.

При этом данные факторы помогли рублю удержаться на озвученных уровнях даже несмотря на противовес в виде увеличения валютных интервенций от ЦБ и сильной макроэкономической статистики из США.

Статистика показала хороший рост занятости в частном секторе и увеличение деловой активности в сфере услуг.

Благодаря макроданным, доллар остался примерно на тех же уровнях к рублю, что и в 2 июня, в отличие от евро, потерявшего 0.55% своей стоимости к российской денежной единице.

Предполагаемый коридор движения на сегодня, 4 июня, — 72,80−73,70 руб. за доллар и 88,50−89,80 руб. за евро», — считает эксперт.

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