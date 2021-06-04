Самара, , 09:48 — REGNUM Соболезнования в связи с уходом из жизни почётного гражданина Самарской области, бывшего генерального директора АВТОВАЗа Владимира Каданникова выразил глава региона Дмитрий Азаров. Об этом 4 июня сообщает пресс-служба областного правительства.

«От правительства Самарской области и от себя лично выражаю глубокие соболезнования в связи с уходом из жизни Владимира Васильевича Каданникова — почётного гражданина Самарской области, Героя Социалистического Труда, бывшего генерального директора и председателя совета директоров АВТОВАЗа. Это невосполнимая утрата для всей губернии и страны в целом», — приводит пресс-служба слова Азарова.

Отмечается, что Владимир Каданников руководил АВТОВАЗом почти 20 лет и внес огромный вклад в развитие этого предприятия.

«Во многом благодаря усилиям Владимира Васильевича АВТОВАЗ в самые трудные для страны годы сохранил свои высококвалифицированные кадры и производственную базу, что послужило основой для дальнейшего развития флагмана автомобилестроительной отрасли России. Для АВТОВАЗа и губернии в целом Владимир Каданников — это человек-эпоха», — говорится в сообщении.