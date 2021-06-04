Санкт-Петербург, , 09:44 — REGNUM Россия и США могут улучшить свои отношения только при условии взаимного уважения и учёта интересов друг друга. Попытки диктата и менторства обречены на провал, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в комментарии Первому каналу на полях ПМЭФ.

По его словам, потенциал разногласий и конфликтных моментов в отношениях России и США столь велик, что подвижек к пониманию ждать не приходится. Но и подтверждать наличие разногласий тоже полезно.

Так Песков прокомментировал подготовку к встрече президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена, запланированной в Женеве 16 июня. Никакие отношения странам построить не удастся без приоритета взаимного уважения и учёта интересов друг друга, подчеркнул он.

«И какие-то попытки диктата или менторства обречены на провал, а главное, что они сорвут робкую динамику к установлению хоть какого-то диалога», — заключил Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 июня Песков проинформировал о продолжении согласования формата предстоящего саммита России и США.

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