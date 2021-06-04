Нью-Дели, , 09:47 — REGNUM В Индии за минувшие сутки выявили 132 364 случая заражения коронавирусом. Об этом 4 июня сообщает телеканал NDTV со ссылкой на информацию индийского министерства здравоохранения.

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Таким образом, в Индии с начала пандемии выявили более 28,5 млн носителей SARS-CoV-2. Также за 3 июня в стране скончались 2713 пациентов с COVID-19. Всего в Индии жертвами осложнений стали свыше 340 тыс. человек.

Стоит отметить, что за предшествующие сутки в Индии было выявлено 134 154 новых случая заражения коронавирусом.

Ранее глава Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи сообщил, что США планируют привлечь научное сообщество Индии к глобальным клиническим испытаниям терапевтических средств против COVID-19.

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