Тюмень, , 09:41 — REGNUM Тюменские депутаты рекомендуют вдвое увеличить дефицит областного бюджета в 2021 году. Об этом стало известно на заседании комитета по бюджету, налогам и финансам регионального парламента.

Дефицит предлагается утвердить в объёме более 65,265 млрд рублей. Напомним, в ранее в бюджете региона за 2021 год был утверждён дефицит в размере 32 млрд рублей.

Члены комитета рекомендовали депутатам областной думы принять документ «О внесении изменений в закон Тюменской области «Об областном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» на очередном заседании 17 июня, сообщает пресс-служба регионального парламента.

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