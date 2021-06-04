Токио, , 10:00 — REGNUM Протест в связи с длительным пребыванием патрульных кораблей Китая в районе спорного архипелага Сенкаку (китайское название Дяоюйдао) в Восточно-Китайском море заявила Япония. Об этом 4 июня заявил журналистам на пресс-конференции глава японского МИД Тосимицу Мотэги.

По словам главы японского внешнеполитического ведомства, заходы кораблей КНР и нахождение их в зоне, которую Токио считает японскими территориальными водами, продолжается уже 112 дней.

«Это крайне серьезно, мы заявили решительный протест», — сказал он.

При этом данный период является наиболее продолжительным с 2012 года, когда власти Японии заявили о национализации спорного архипелага.

Отметим, территориальный спор вокруг островов Сенкаку (китайское название Дяоюйдао) обострился в сентябре 2012 года, когда Япония объявила о вкупе архипелага у частных владельцев, японских граждан.

После данного события в КНР произошли массовые протесты с разгромом японских ресторанов и предприятий, и с данного времени корабли КНР постоянно курсируют вблизи спорного архипелага, совершая демонстративные заходы в его прибрежную зону.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги заявил, что японские власти не принимают ранее заявленный российской стороной посольству страны в России протест по поводу инцидента с рыболовецкой шхуной, которая зашла в российскую исключительную экономическую зону в Охотском море.