Санкт-Петербург, , 09:40 — REGNUM Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков призвал не возлагать больших надежд на встречу президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена. Об этом представитель Кремля заявил 4 июня в комментарии Первому каналу.

«Впадать в какие-то завышенные ожидания было бы неверно», — сказал Песков. По его словам, разногласия между Россией и США не позволяют ожидать достижения взаимопроникая. Вместе с тем он назвал встречу очень важной.

Песков добавил, что попытки диктата в отношениях между странами обречены на провал. Кроме того, подобные попытки могут сорвать слабую динамику в установлении диалога между Москвой и Вашингтоном.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 июня Дмитрий Песков заявил, что представители России и США продолжают работать над подготовкой встречи Владимира Путина и Джо Байдена.

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