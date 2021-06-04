Ростов-на-Дону, , 09:39 — REGNUM Глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко назвал дату открытия части строящегося моста на улице Малиновского.

«Реконструкция путепровода идёт в соответствии с графиком. К 30 июля его откроют для автомобилистов. Сам объект, состоящий из двух мостов и подъездных путей, будет сдан к концу этого года», — написал сити-менеджер в Instagram.

ИА REGNUM напоминает, что стоимость реконструкции моста на улице Малиновского превышает 2,2 млрд рублей. АО «Ростовавтомост» должен расширить транспортную артерию до шести полос движения. Новый путепровод уже построен, продолжается возведение объекта на месте старого моста.

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