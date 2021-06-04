Улан-Удэ, , 09:39 — REGNUM В 2020 году предприятия в Бурятии потратили более 1,7 млрд рублей на охрану окружающей среды. Текущие затраты на содержание и эксплуатацию основных фондов по охране природы превысили 1,3 млрд рублей (на 20,3% больше, чем в 2019 году), сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Бурятстата.

«Финансирование текущих затрат по охране окружающей среды на 73,3% осуществляется за счёт собственных средств предприятий. По направлениям природоохранной деятельности 41,5% текущих затрат приходится на сбор и очистку сточных вод, 39,4% — на обращение с отходами», — отметили в службе статистики.

11,7% трат направлено на охрану атмосферного воздуха и предотвращение изменения климата, 5,6% — на защиту и реабилитацию земель, поверхностных и подземных вод и так далее. При этом от продажи побочной продукции, полученной в результате этих мер было выручено почти 89 млн рублей, что в 5 раз больше, чем в 2019 году.

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