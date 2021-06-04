Новосибирск, , 09:39 — REGNUM В Новосибирской области в текущем году на пяти площадках Ситуационно-информационного центра (СИЦ) работают 211 общественных наблюдателей. По данным заместителя министра образования региона Владимира Щукина, в СИЦ аккумулируется вся оперативная информация, касающаяся хода организации и проведения ЕГЭ.

«Здесь проводится первичный анализ всех нарушений, которые были зафиксированы, отсюда осуществляется связь с муниципальными органами управления образованием, образовательными организациями, собирается информация о нештатных ситуациях, требующих оперативного реагирования», — уточнил замминистра.

Каждый общественный наблюдатель получает индивидуальные задания — отслеживает время начала экзамена, следит за выполнением инструкции, соблюдением порядка проведения экзамена участниками ЕГЭ. Если фиксируется нарушение, то ставится метка — в течение 20 минут оно должно быть устранено.