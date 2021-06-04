Вашингтон, , 09:40 — REGNUM В США нанесенный Капитолию в результате штурма сторонниками экс-президента Дональда Трампа ущерб составил $1,5 млн, пишет The Washington Post со ссылкой на данные министерства юстиции Соединенных Штатов.

Отмечается, что прокуроры намерены взыскать эту сумму с подсудимых. Так, по $500 заплатят виновные в совершении менее тяжких правонарушений, по $2 тыс. — те, кто проходит по более серьезной статье.

Вместе с тем, пишет издание, принцип расчета ущерба не до конца ясен. Представители главного архитектора Капитолия отметили, что предоставляли минюсту США свою оценку ущерба, тогда как ведомство рассчитало штраф за каждый случай.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 января 2021 года группа протестующих, поддерживающих попытки действующего президента США Дональда Трампа отменить результат последних президентских выборов, штурмовала Капитолий США. Прорвавшись через службу безопасности, они нанесли ущерб и на несколько часов заняли части здания. В ходе столкновений погибли четыре человека.

Подразделения Нацгвардии США, дислоцированные в Вашингтоне после беспорядков 6 января, покинули зону вокруг Конгресса только в конце мая.

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