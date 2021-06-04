Ярославль, , 09:38 — REGNUM В Ярославле в Дзержинском районе на улице Панина планируется построить духовно-просветительский центр Свято-Тихоновского храма. Об этом сообщает правительство региона.

Эскиз духовного центра Yarregion.ru

Тихоновский храм строится в Ярославле около 20 лет, он до сих пор не завершён. Но в приходе уже задумались о том, что будет вокруг храма. Архитектурный облик просветительского центра был вынесен на заседании рабочей группы областного координационного совета по вопросам градостроительной деятельности.

«Свято-Тихоновский храм станет главным элементом комплекса, в который войдут звонница, административное здание и духовно-просветительский центр. Внешний облик будет выдержан в традициях древнерусской домонгольской каменной архитектуры», — рассказал директор департамента строительства Ярославской области Виктор Жучков.

Здание духовно-просветительского центра будет состоять из двух‑ и четырехэтажного корпусов, между которыми — башня с шатровой крышей. В нём будет и ещё одна церковь.

Максимальная высота объекта составит 37,7 метра, а общая площадь — 6281,12 квадратных метра. В комплексе будут обеденный и тренажерный залы, производственные цеха, фойе и гардероб для посетителей, несколько помещений для занятий хореографией и ритмической гимнастикой, библиотека, и даже смотровая площадка.