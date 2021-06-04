Красноярск, , 09:36 — REGNUM В Красноярске в рамках расследования уголовного дела о торговле новорождёнными предъявлено обвинение заместителю главного врача перинатального центра. Об этом ИА REGNUM сообщили в Главном следственном управлении СКР по Красноярскому краю и Хакасии.

Расследуется уголовное дело в отношении 68-летней заместителя главного врача КГБУЗ «Красноярский краевой клинический центр охраны материнства и детства». Она подозревается в халатности (ч. 1 ст. 293 УК РФ).

По предварительной версии следствия, замглавврача в соответствии с должностными обязанностями отвечает за выписку. Однако она не проконтролировала действия подчинённых, осуществляющих выписку младенцев, не приняла мер по передаче в органы опеки и попечительства сведений о 14 новорождённых, оставшихся без попечения законных представителей.

В результате в 2020 году её подчинённые передали 14 младенцев не законным представителям, а постороннему лицу, предоставившему доверенности от граждан КНР.

В отношении 14 новорождённых были совершены тяжкие преступления «в виде их купли-продажи», уточнили в ведомстве. Расследование уголовного дела продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее по делу о торговле младенцами в Красноярске были задержаны 33-летний директор ООО «Дидилия», его супруга и знакомые.

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