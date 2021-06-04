Тирасполь, , 09:40 — REGNUM Приднестровскую Молдавскую Республику (ПМР) и Молдавию юридически связывает только Молдавская ССР, поэтому у Кишинёва нет оснований претендовать на Приднестровье. Об этом, как передаёт агентство «Новости Приднестровья», 3 июня заявил глава ПМР Вадим Красносельский на встрече в Тирасполе с членами делегации посредников и наблюдателей процесса по разрешению приднестровского конфликта.

По данным журналистов, представитель ОБСЕ в ходе встречи заявил, что конфликт необходимо решать в рамках «территориальной целостности» Молдавии. На это Красносельский напомнил, что в Молдавии приняли декларацию о независимости, которая объявила незаконным создание Молдавской ССР.

«Данным документом Молдова юридически отказалась от Приднестровья», — сказал глава ПМР.

Напомним, Молдавская ССР была образована в августе 1940 года после возвращения Румынией Советскому Союзу захваченных ранее территорий. До этого Приднестровье входило в состав Украинской ССР.

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