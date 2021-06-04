Ставрополь, , 09:34 — REGNUM В детских загородных лагерях отдыха на Ставрополье запретили родительские дни. По условиям, выдвинутым родителям детей, в течение смены воспитанники будут находиться на территории лагеря без возможности покидать ее, а родителям нельзя будет наносить визиты к своим чадам. Эти меры приняты в целях избежания угрозы распространения коронавирусной инфекции.

«Родительские дни отменены в этом году. 21 день лагерь работает в закрытом режиме», приводит слова чиновницы NewsTracker.

Руднева также сообщила, что в целях предотвращения заноса коронавирусной инфекции в лагеря отдыха весь персонал прошел тесты на антитела, ряд сотрудников сделал прививки, у остальных взяты анализы на отсутствие инфекции. При этом, по ее словам, детям все эти условия соблюдать не требуется.

Во время работы в лагере весь персонал обязан соблюдать масочный режим. В день дважды будет проводиться термометрия детей, а все помещения будут обеззараживаться с помощью рециркуляторов.