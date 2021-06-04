Самара, , 09:34 — REGNUM Масштабную реконструкцию канализационных очистных сооружений начали в г. Октябрьском. Об этом 3 июня сообщает пресс-служба правительства Самарской области.

Сообщается, что на реконструкцию этого объекта, который функционирует уже более 45 лет, планируется направить свыше 840 млн рублей. Работы будут проходить в рамках реализации федерального проекта «Оздоровление Волги» национального проекта «Экология».

На объекте планируется увеличить мощность переработки городских стоков до 13 тысяч кубометров ежесуточно и довести показатели по стокам до нормативных требований.

«Сейчас по некоторым показателям идет превышение. Это очень важный объект для экологии. И не только для Отрадного, но и всего бассейна рек Кинель и Волга», — приводит пресс-служба слова главного инженера коммунальной сервисной компании Николая Зиброва.

Отмечается, что после ввода в эксплуатацию данного объекта сброс загрязнений в Волгу уменьшится почти на 3,5 тыс. кубометров ежегодно. В настоящее время рабочие начали подготовительные работы перед основным этапом.

«Проект предусматривает реконструкцию цеха механического обезвоживания осадков и приемной камеры, строительство здания решеток, механизированных песколовок, зданий пескобункеров с промывкой и хранением песка, реконструкцию 2-х линий аэротенков и вторичного отстойника диаметром 24 м», — приводит пресс-служба слова и.о. руководителя управления капитального строительства Елены Горбуновой.

Сообщается, что в 2021 году в Самарской области стартовали работы еще на семи объектах, которые расположены в Похвистнево, Новокуйбышевске, Сызрани, Нефтегорске, Жигулевске и поселениях г. Кинель: Усть-Кинельский и Лебедь. После ввода их в эксплуатацию ежегодный сброс в Волгу уменьшится на более 19 млн тонн загрязненных сточных вод.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Самарской области в рамках реализации федерального проекта «Оздоровление Волги» до 2024 года намерены построить, модернизировать и реконструировать 30 очистных сооружений.