Пхеньян, , 09:38 — REGNUM В 2020 году объём внешней торговли КНДР с десятью крупнейшими торговыми партнёрами, за исключением Китая, сократился вдвое. Об этом сообщает радио «Голос Америки» (СМИ-иностранный агент) со ссылкой на данные Международного торгового центра (ITC).

Согласно опубликованным данным, в прошлом году импорт товаров в КНДР составил $62,22 млн, что на 52% меньше, чем в 2019 году. Экспорт товаров в страну сократился на 40%, до $74,8 млн. По сравнению с 2019 годом общий показатель (экспорт и импорт) сократился на 44%.

Известно, что больше всего товаров КНДР импортировала из России ($41,95 млн). За ней следуют Демократическая республика Конго ($7,07 млн), Индия ($4,33 млн), Швейцария ($2,67 млн).

Число стран, с которыми КНДР вела торговлю в прошлом году, составило 70, что на 40 стран меньше, чем в 2019 году.

Между тем, объём торговли с Китаем сократился на 80,67%, до $539 млн.