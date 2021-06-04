Киев, 4 июня 2021, 09:36 — REGNUM Украинский бизнесмен Игорь Коломойский привык, что его называют олигархом, но не хотел бы оказаться единственным, кого на Украине считают таковым. Об этом он заявил 3 июня в комментарии «Радио Свобода» (СМИ-иностранный агент).
Коломойский отметил, что не видит ничего страшного в законопроекте президента Украины Владимира Зеленского «об олигархах».
В случае принятия данного закона Коломойский пообещал его соблюдать.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее советник руководителя офиса президента Украины Михаил Подоляк рассказал о том, что западные партнёры в целом одобряют инициативу Зеленского по «деолигархизации».
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