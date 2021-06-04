Тюмень, , 09:29 — REGNUM Бюджет Тюменской области в первом квартале 2021 года исполнен с профицитом в более 10,3 млрд рублей. Об этом заявлено на заседании комитета по бюджету, налогам и финансам регионального парламента.

Расходы областного бюджета в первом квартале 2021 года составили более 32,38 млрд рублей, или 17% к плану. Из них на реализацию национальных проектов направлено более 2,55 млрд рублей, на финансирование социальной сферы — более 25 млрд рублей. По сравнению с аналогичными показателями 2020 года расходы на социальную сферу в первом квартале 2021 года выше на 818 миллионов рублей, или на 3%, сообщает пресс-служба Тюменской областной думы.

Доходы бюджета Тюменской области за первый квартал 2021 год составили более 42, 68 млрд рублей, или 29% к плановым назначениям. Основными доходными источниками в структуре поступлений в бюджете региона являются налог на прибыль организаций — 74% (28,27 млрд рублей), и налог на доходы физических лиц — 14% (5,26 млрд рублей).