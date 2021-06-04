Минск, , 09:33 — REGNUM Один из основателей телеграм-канала Nexta, который признан в Белоруссии экстремистским, Роман Протасевич рассказал, почему Польше и Литве выгодно поддерживать представителей белорусской оппозиции, покинувших белорусскую территорию. Об этом он сообщил в эфире телеканала ОНТ.

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По словам Протасевича, выгода Польши и Литвы заключается в том, что от поддержки белорусских оппозиционеров эти страны получают на Западе определенные преференции.

«Польше и Литве, по сути, выгодно поддерживать протесты в Беларуси и оппозиционных беглых политиков, потому что в дальнейшем, как мы видим даже на примере Литвы, это позволяет им делать какие-то очень громкие заявления под одобрительные возгласы коллективного Запада», — сообщил он.

Протасевич пояснил, что небольшая небогатая Литва материально оказывая помощь штабу лидера белорусской оппозиции, экс-кандидата в президенты Белоруссии в 2020 году Светланы Тихановской получает политические дивиденды от коллективного Запада, который ей «позволяет без последствий гавкать на весь мир».

Ранее белорусский оппозиционер и основатель Telegram-канала Nexta Роман Протасевич сообщил, что очень боится, что белорусские власти выдадут его властям Донбасса.

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