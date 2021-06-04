Москва, , 09:29 — REGNUM Москва конкурирует с ведущими городами мира, поэтому реализуемые в ней проекты должны быть хорошего качества, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

Он опубликовал 4 июня в личном блоге видеозапись своего выступления на одном из мероприятий.

«У нас самый большой город Европы Москва, один из самых больших городов мира. И мы конкурируем не с Тулой и Калугой — это хорошие города, но мы не с ними должны себя сравнивать. Мы должны сравнивать себя с Парижем, Лондоном, Нью-Йорком», — сказал мэр.

По его словам, российская столица встроена в мир, поэтому молодёжь, получая хорошее образование, может уехать жить куда угодно. И если Москва не будет соответствовать лучшим городам, из неё постепенно будут «вымываться» наиболее креативные и продвинутые люди.

«Когда мы задумываем какой-то проект, должны понимать, что он не абы какой должен быть, а высокого, хорошего уровня», — отметил Собянин.