Улан-Удэ, , 09:28 — REGNUM Правительство Бурятии подписало соглашение о сотрудничестве с представителями Иркутского института систем энергетики им. Л. А. Мелентьева СО РАН. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, учёные изучат перспективы развития газа на территории республики.

Как отмечается, они не только определят потребность всех видов ресурсов, но и перспективу потребления в Бурятии газа, как топлива. По словам зампреда правительства Евгения Луковникова, в первую очередь власти региона намерены перевести на газ малые котельные в северных районах.

«Конечно, нам очень приятно, что вы сейчас стоите во главе этого процесса. Мы рады выступить экспертами и нашему сотрудничеству», — отметил директор института, член-корреспондент РАН Валерий Стенников, напомнив, что учреждение исследует вопроса газификации Иркутской области, Бурятии и Забайкалья уже 30 лет.