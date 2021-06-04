Саранск, , 09:27 — REGNUM Администрация Большеберезниковского сельского поселения на аукционе продала электрические сети без обременения инвестиционными обязательствами. Об этом сообщает пресс-служа прокуратуры Мордовии по итогам проверки.

Установлено, что сделка совершена с нарушением требований законодательства о приватизации госимущества. Условием приобретения объектов электросетевого хозяйства должно быть принятий инвестиционных и эксплуатационных обязательств, а продажа должна осуществляться только по итогам конкурса.

Незаконная сделка оспорена не только с целью защиты интересов потребителей электроэнергии, но и в интересах потенциальных участников конкурса на право заключения договора купли-продажи.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле текущего года арбитражный суд Мордовии удовлетворил исковое заявление зампрокурора республики о признании недействительным договора аренды объектов теплоснабжения, который был заключен между администрацией Первомайского сельского поселения Лямбирского района и ООО «Строительная инициатива» в декабре 2020 года. Компанию обязали возвратить полученные в рамках сделки объекты.

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