Москва, 4 июня, 2021, 09:59 — ИА Регнум. Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков отреагировал на насмешки и оскорбления бывшего президента Эстонии Тоомаса Ильвеса. Российский сенатор в ответ на реакцию на свои высказывания о проблемах с финансированием украинской армии из-за открытия «Северного потока — 2» заблокировал экс-главу республики в Twitter. Об этом Пушков сообщил на своей странице в социальной сети.

John Self Тоомас Ильвес

«Бывшему президенту Эстонии Ильвесу не понравился мой твит о том, что Украине не нужна армия, потому что она не умеет ей пользоваться. То есть человек вообще не понимает сарказма», — подчеркнул сенатор.

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«За это я отправил его в бан, где ему самое место. Тем более что он давно мало кому интересен», — добавил Пушков.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Вашингтон должен остановить ради Украины «Северный поток — 2», который, по его словам, является «мощным оружием России». Он уверен, что запуск этого трубопровода лишит Украину средств, необходимых для усиления её армии, которая «сегодня защищает всю Европу».

На это председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков заявил, что Украине не нужна армия, так будет «гораздо лучше». Тогда, по словам сенатора, «прекратятся обстрелы Донбасса», «перестанут умирать молодые украинцы», «исчезнут иллюзии о возвращении Крыма» и «Киев не будет втягивать НАТО в военный кризис с Россией».

В свою очередь, Тоомас Ильвес назвал мнение российского парламентария смешным и грубо высказался о Пушкове.