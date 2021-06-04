Майкоп, 4 июня, 2021, 09:24 — ИА Регнум. В 2020 году экспорт продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья в Республике Адыгея достиг 12,8 млн долларов, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе главы региона.

Алексей Гусев Производственный цех

Высоких показателей региону удалось достичь в том числе благодаря мерам поддержки в рамках федерального проекта «Экспорт продукции АПК» нацпроекта «Международная кооперация и экспорт».

В министерстве сельского хозяйства РА уточнили, что экспортерам Адыгеи предоставляются субсидии в области мелиорации земель сельскохозяйственного назначения. Также экспортерам из федерального бюджета предоставляются субсидии на возмещение недополученных доходов по кредитам, выданным предприятиям, заключившим соглашение о повышении конкурентоспособности.

Министр сельского хозяйства Адыгеи Анзаур Куанов отметил, что продукция АПК Адыгеи имеет высокий экспортный потенциал. Государство поддерживает предприятия экспортеров льготными кредитами — этим видом поддержки экспортеры республики пользуются с 2019 года.