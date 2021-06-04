Канберра, , 09:23 — REGNUM Эпидемиолог из австралийского университета Гриффита Дики Будиман заявил, что Индонезии следует опасаться вспышки «черного грибка», сообщает Detik.

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По словам эпидемиолога, в Индонезии может появится вспышка «черного грибка», потому что условия, в которых находится сегодня Индия, схожи с условиями в Индонезии.

Кроме того, поведение жителей Индонезии и Индии также похоже. Жители двух стран часто пренебрегают вопросами чистой окружающей среды.

Более 11 тысяч жителей Индии заразились «черным грибком», многие из них — пациенты с коронавирусом или переболевшие COVID-19.

В министерстве здравоохранения Индонезии заявили, что отслеживают очаги возникновения новых эпидемий и продолжают сотрудничать с другими странами в этом вопросе.