Южно-Сахалинск, , 09:23 — REGNUM На Сахалине 4 июня действует мощный циклон. Порывами ветра сорвало часть кровли со здания на улице 60-лет Октября. Видео разгула стихии выложили в телеграм-канале «ЧП Сахалин».

Читайте также: Сахалин накроет мощный циклон

На видео видно, как ветром срывает листы металла с кровли здания. Их относит на площадку с припаркованными автомобилями. Видно, что сорвано как минимум 11 листов металлопрофиля, автовладельцы спешно убирают свои машины с опасного места.

Как сообщало ИА REGNUM, спасатели предупредили жителей Сахалина о надвигающемся циклоне, который принёс 4 июня в островной регион дождь и сильный ветер. Население попросили без необходимости не покидать населённые пункты, а в администрации районов направили экстренные предупреждения.