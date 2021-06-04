Северобайкальский район, Бурятия, , 09:20 — REGNUM Прокуратура в Бурятии взяла под контроль расследование уголовного дело о фальсификации доказательств в Северобайкальском районе, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе надзорного ведомства.

«В связи с выявленными фактами фальсификации доказательств по уголовному делу сотрудником полиции МО МВД России «Северобайкальский» по поручению прокурора республики аппаратом надзорного ведомства организована проверка с выездом на место», — отметили в прокуратуре.

Напомним, в совершении преступления обвиняют старшего оперуполномоченного полиции. По версии следствия, в конце января 2021 он проник в гараж жителя посёлка Новый Уоян, положил в навесной шкаф наркотическое средства, сфотографировал и забрал вновь для фальсификации по делу.

В МВД по региону отметили, что обвиняемый в незаконном хранении наркотиков мужчина признал свою вину, а обвинительный акт был утверждён прокуратурой. Кроме того, собранные материалы признаны городским судом допустимыми.

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