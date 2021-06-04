Вильнюс, , 09:20 — REGNUM Около 60 дипломатов из стран Евросоюза, работающих в Белоруссии, на протяжении последнего месяца приезжали в Литву с целью вакцинироваться от COVID-19. Об этом, как сообщает Polskie Radio, сообщил 3 июня министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис во время пресс-конференции.

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Ландсбергис отметил, что в Белоруссии нет вакцин, которые зарегистрированы в Евросоюзе (Pfizer, Moderna, Johnson&Johnson, AstraZeneca), в связи с чем европейские дипломаты были вынуждены выехать в ближайшую к Минску страну ЕС, чтобы вакцинироваться.

«Вильнюс — самый близкий к Минску город Евросоюза. Поэтому естественно, что мы стали той страной, которая протянула руку помощи находящимся в Белоруссии дипломатам», — добавил министр.

Он также напомнил, что в Белоруссии в настоящее время доступны две вакцины: российский Sputnik V и препарат китайского концерна Sinopharm.