Москва, , 09:31 — REGNUM В Москве арестовали технического директора компании «Аникс» Сергея Федосеева, который обвиняется в хищении у Минобороны РФ почти 900 млн рублей. Об этом сообщает «Коммерсант».

Арест U.S. Department of Defense

Отмечается, что в 2017—2019 годах Минобороны заключило с «Аникс» госконтракт на поставку порядка 240 тыс. стартерных аккумуляторных батарей пяти разных модификаций. Начальная сумма электронного аукциона превышала 2,8 млрд рублей.

По данным следствия, с помощью махинаций с качеством и ценой аккумуляторов исполнитель похитил около 860 млн рублей, одним из обвиняемых стал бывший начальник отдела снабжения бронетанковым и автомобильным имуществом ГАБТУ, который, предположительно, и дал показания на Федосеева.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце марта Ростовский-на-Дону гарнизонный военный суд вынес приговор последнему фигуранту уголовного дела о крупном хищении у Минобороны РФ.

Бывший начальник продовольственной службы Южного военного округа Денис Зорин стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве и злоупотреблении должностными полномочиями после того, как из казны военного ведомства было похищено более 471 млн рублей.

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