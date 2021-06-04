Ярославль, 4 июня 2021, 09:17 — REGNUM К 2025 году костромское ООО «Космол» планирует построить завод по производству молочной продукции в ярославском индустриальном парке «Новоселки». Об этом сообщает правительство Ярославской области.
Соглашение строительстве нового предприятия губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов и учредитель компании Дмитрий Малов подписали 3 июня на Петербургском международном экономическом форуме.
Завод планирует выпускать молоко, масло, творог, сметану, кефир, йогурты, мороженое. «Космол» выпускает продукцию под маркой «Короваево».
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