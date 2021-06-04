Ярославль, 4 июня, 2021, 09:17 — ИА Регнум. К 2025 году костромское ООО «Космол» планирует построить завод по производству молочной продукции в ярославском индустриальном парке «Новоселки». Об этом сообщает правительство Ярославской области.

Yarregion.ru Соглашение с ООО «Космол»

Соглашение строительстве нового предприятия губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов и учредитель компании Дмитрий Малов подписали 3 июня на Петербургском международном экономическом форуме.

«Инвестиции в проект составят более 3 млрд рублей. Появление нового завода в регионе даст не только экономический, но и социальный эффект — будет создано порядка 200 рабочих мест. Кроме того, дополнительные перспективы открываются для ярославских производителей молока», — рассказал ярославский губернатор.

Завод планирует выпускать молоко, масло, творог, сметану, кефир, йогурты, мороженое. «Космол» выпускает продукцию под маркой «Короваево».