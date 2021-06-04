Вашингтон, 4 июня 2021, 09:14 — REGNUM Киберкомандование вооруженных сил США может провести наступательные кибероперации против хакеров на территории России, передает телеканал NBC со ссылкой на источник в правительстве.
Власти США намерены рассматривать хакерские атаки с использованием вирусов-вымогателей, как угрозу национальной безопасности, отмечает NBC. Приказ о подготовке наступательной операции может отдать президент США Джо Байден.
Это произойдет в том случае, если на встрече с российским лидером Владимиром Путиным в Женеве не будет достигнуто взаимопонимание по вопросу кибербезопасности.
NBC отмечает, что вирусы-вымогатели нанесли серьезный экономический ущерб. Вместе с тем любые кибероперации США против целей в России могут обернуться ответными мерами, передает телеканал мнение источника.
Ранее министр внутренней безопасности и глава министерства торговли США Алехандро Майоркаса и Джина Раймондо призвали компании подготовиться к новым кибератакам, которые используют вирусы-вымогатели.
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