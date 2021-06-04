Вашингтон, , 09:25 — REGNUM В случае приказа из Белого дома спецслужбы США могут провести «наступательные кибероперации» против хакеров из других стран, включая Россию. Об этом 4 июня сообщает телекомпания NBC со ссылкой на источники в американском правительстве.

Киберподразделение американской армии U.S. Air Force

По данным источника, американские власти впредь собираются рассматривать кибератаки с применением вирусов-вымогателей в качестве угрозы национальной безопасности.

При этом отмечается, что президент США Джо Байден может поручить Киберкомандованию американских ВС «подготовить наступательные кибероперации против хакеров в России».

Также указывается, что американский лидер намеревается прибегнуть к таким мерам в случае, если он не сможет договориться по вопросу об активности хакеров с президентом России Владимиром Путиным в ходе саммита РФ и США в Женеве, который намечен на 16 июня.

Кроме этого, добавляется, что американские спецслужбы начали слежку за хакерскими группами в других странах еще летом 2019 года — еще до прихода к власти Байдена — и, как считают источники, накопленная в результате этого информация поможет США нанести контрудар в случае поступления соответствующего приказа президента страны.

Вместе с тем уточняется, что юридические круги расценивают возможность проведения таких операций неоднозначно, и добавляется, что возможным развитием событий в этом случае могут стать ответные меры России.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министерство юстиции США повысило приоритет расследований по делам, связанным с программами-вымогателями, до уровня террористической угрозы.