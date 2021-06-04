Майкоп, , 09:12 — REGNUM В Адыгее построят новый курорт на территории плато Лагонаки. Инвестиции из внебюджетных источников в него составят 23 млрд рублей. Проект планируется реализовать к концу 2024 года.

Соглашение о возведении горного экологического курорта подписали 3 июня в рамках Петербургского международного экономического форума глава республики Мурат Кумпилов и генеральный директор НАО «Красная поляна» Андрей Круковский.

Эта компания будет реализовывать проект совместно с «Корпорацией Туризм. РФ» и администрацией Адыгеи. По словам Мурата Кумпилова, экокурорт должен стать одной из точек роста экономики республики. Власти Адыгеи рассчитывают, что он будет приносить ежегодно до 7% регионального ВРП. При этом доходы региона вырастут на 400 млн рублей. Кроме того, будет создано около 2 тыс. рабочих мест.

Как отметил Андрей Круковский, курорт «Лагонаки» должен стать «уникальным курортом в мировом масштабе». Его посещаемость в год составит около 500 тыс. человек.

«Этот курорт будет находиться вблизи природоохранных территорий, и, развивая проект, мы хотим доказать, что туризм вблизи особо ценных территорий возможен без ущерба для окружающей природы», — цитирует гендиректора ТАСС.

Читайте также: Инвестиционный потенциал Адыгеи представлен на ПМЭФ-2021