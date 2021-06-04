Рим, , 09:36 — REGNUM Мужская сборная РФ по волейболу 3 июня обыграла команду США в матче предварительного этапа Лиги наций. Об этом 4 июня сообщается на портале «Матч ТВ».

Встреча завершилась со счетом 3:1 (25:22, 25:19, 17:25, 25:19). В итоге российская команда по волейболу заняла второе место в турнирной таблице, набрав десять очков. Команда из Соединённых Штатов — на девятой строчке. Она набрала шесть очков.

Самыми результативными в составе российской команды стали Егор Клюка (17 очков) и Максим Михайлов (15).

Напомним, международный волейбольный турнир Лига наций проходит в 2021 году в городе Римини (Италия) без зрителей. Завершатся соревнования 25 июня.

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