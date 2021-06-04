Сухум, , 09:15 — REGNUM 23 новых случая заражения коронавирусом выявили в Абхазии в течение 3 июня. Сообщение об этом опубликовал оперативный штаб республики по защите населения от SARS-CoV-2.

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«Тестирование на коронавирусную инфекцию было проведено у 173 человек, диагноз COVID-19 подтверждён у 23 из них», — сообщили в штабе.

Всего, согласно официальным данным, в медучреждениях республики разместили 91 пациента с подтверждённым диагнозом COVID-19. В тяжёлом состоянии из них — 21 человек.

С начала пандемии в Абхазии выявили 15 408 носителей SARS-CoV-2. Из них 14 789 победили инфекцию, в том числе 35 — за последние сутки. Всего в стране скончались 235 пациентов с диагнозом COVID-19. В течение прошедших суток зафиксирован один такой случай.

Днём ранее в Абхазии выявили 25 новых носителей коронавируса в результате 203 исследований. Выздоровевшими за сутки признали 12 человек.

Стоит отметить, что в Абхазии с 7 июня стартует масштабное исследование населения на антитела к коронавирусу. Планируется провести тесты на SARS-CoV-2 у трёх тысяч человек.

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