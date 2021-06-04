Владивосток, , 09:27 — REGNUM В Надеждинском районе Приморья инвестор рассматривает возможность строительства мусоросортировочного комплекса. Новый полигон примет весь объем ТКО из Владивостокского, Артемовского городских округах и Надеждинского района, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

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Полигон должен стать альтернативой существующему на Холмистой, мощности которого практически исчерпаны.

«Это масштабный инвестиционный проект. Сейчас идут проектирование и изыскательские работы на месте будущего объекта. Самое главное, что это будет не просто полигон для утилизации отходов, а сортировочный комплекс, с извлечением максимального числа полезных фракций. Захораниваться будут так называемые хвосты, причем делаться это будет методом компостирования, то есть без вреда для почвы. Также это предотвратит запах, исключит скопление на территории птиц и мелких грызунов», — пояснили специалисты.

Технология производства работ исключает возможность возгорания отходов, как это было на Холмистой.

Также обсуждается возможность строительства подобных комплексов ещё в нескольких районах Приморья.

Как сообщало ИА REGNUM, губернатор Приморья Олег Кожемяко 21 мая подписал постановление о введении режима ЧС межмуниципального характера на территориях Владивостокского, Артемовского городских округов, Надеждинского муниципального района в связи с фактическим исчерпанием свободной мощности для размещения отходов на полигоне Холмистая, 1.