Тюмень, , 09:06 — REGNUM В Тюменской области увеличится размер социальной поддержки для граждан льготной категории при газификации жилых домов в населённых пунктах. Об этом заявил на заседании комитета по бюджету, налогам и финансам первый заместитель председателя регионального парламента Андрей Артюхов.

Вице-спикер отметил, что дополнительная поддержка затронет представителей 43-х категорий, в том числе таких, как многодетные и малоимущие семьи.

С инициативой увеличения поддержки на внутридомовую газификацию с 40 до 60 тыс. рублей выступили тюменские единороссы. Причём многодетным и малоимущим предложено выплачивать компенсации в размере 48 тыс. рублей. В региональной думе их поддержали.

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