Екатеринбург, , 09:20 — REGNUM В Екатеринбурге сдался полицейским мужчина, подозреваемый в избиении прохожего трубой. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе УМВД по городу.

Личность подозреваемого установили ранее, и полицейские почти поймали гражданина. «Осознав этот факт, он решил сдаться самостоятельно», — уточнили в УМВД.

Мужчина 1977 года рождения был ранее судим за схожее преступление, он уже сознался в содеянном и уточнил, что в момент нападения был в пьяном виде. Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). Гражданин помещён под стражу.

Как сообщало ИА REGNUM, прохожий потерял сознание после удара трубой. Нападение произошло у троллейбусного депо.

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