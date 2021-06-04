Киев, , 09:06 — REGNUM За сутки на Украине подтвердили 2266 новых случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Об этом сообщила 4 июня пресс-служба министерства здравоохранения страны.

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По данным пресс-службы, за сутки на Украине госпитализированы 963 человека с COVID-19, 95 пациентов скончались от последствий заражения коронавирусом.

Наибольшее количество новых случаев заражения зафиксировали в Киеве и в Запорожской области — 566 и 230 случаев соответственно.

Всего за время пандемии на Украине выявили 2 211 683 случаев заражения, 51 054 пациента скончались от последствий, вызванных COVID-19.

Напомним, сутками ранее на Украине госпитализировали 1059 человек с COVID-19, зафиксированы 102 смертельных случая, вызванных заболеванием.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Украины Владимир Зеленский поспешил поблагодарить президента США Джозефа Байдена за обещание дополнительных поставок вакцины от COVID-19 на Украину.

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