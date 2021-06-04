Кызыл, , 09:03 — REGNUM Жителей Тувы предупредили об опасных явлениях погоды во второй половине дня 4 июня. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального агентства гражданской обороны и ЧС, местами ожидаются очень сильные дожди, грозы и крупный град.

Непогода будет сопровождаться очень сильным северо-западным ветром до 15−20, местами до 25−30 метров в секунду. Такая погода сохранится в течение суток 5 июня, а также ночью 6 числа.

«При усилении ветра рекомендуем ограничить выход из зданий, находится в помещениях. Важно взять под особый контроль детей и не оставлять их без присмотра», — напомнили в ведомстве.

Напомним, конец весны и начало лета оказались в Туве очень дождливыми, что спровоцировало выход рек из берегов и подтопление домов и дорог. Как сообщало ИА REGNUM, ситуация в последние дни стабилизировалась, в связи с чем районам рекомендовали отменить введённый ранее режим ЧС.

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