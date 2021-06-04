Варшава, , 09:03 — REGNUM Лидер белорусской оппозиции, экс-кандидат в президенты Белоруссии в 2020 году Светлана Тихановская, которая ранее объявила себя «президентом республики», вечером 3 июня прибыла в Польшу, где проведет ряд переговоров. Об этом сообщает Polskie Radio.

«Политик» в Варшаве проведет встречи с президентом Польши Анджеем Дудой, мэром Варшавы Рафалом Тшасковским, другими польскими политиками, а также с белорусскими эмигрантами, выступающими против «режима Александра Лукашенко» и прячутся от него в Польше.

Тихановская в переговорах с польскими властями обсудит поддержку белорусской оппозиции, помощь белорусским оппозиционным СМИ со стороны Варшавы, санкции против Белоруссии со стороны ЕС и Польши в частности, а также политическую обстановку в Белоруссии в целом.