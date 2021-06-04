Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край, , 09:05 — REGNUM Воинский эшелон акции «Мы — армия страны! Мы — армия народа!», во время остановки в Комсомольске-на-Амуре посетили более пяти тысяч человек. Об этом 4 июня сообщает пресс-служба Восточного военного округа (ВВО) на сайте Минобороны РФ.

Железнодорожный состав под музыку военного духового оркестра на перроне встречали представители городской администрации, ветераны, юнармейцы. На торжественном митинге перед собравшимися выступил начальник эшелона полковник Игорь Сокол.

«Гости акции осмотрели экспонаты передвижной выставки. В 17-ти тематических вагонах жители и гости города смогли ознакомиться с интерактивными выставками и экспонатами, отображающими героические страницы истории России, новейшие достижения Вооружённых сил Российской Федерации, развитие юнармейского движения и работу военных медиков в период пандемии», — говорится в сообщении.

Отмечается, что особое внимание жителей вызвали образцы современной российской военной техники, в числе которой — бронеавтомобили «Тайфун-К», танк Т-90М, САУ «Коалиция-СВ». Также интересовали посетителей и привезённые из Сирии военные трофеи — бронеавтомобили «Хаммер-1» и «Пантера». На железнодорожном вокзале на время стоянки эшелона был развёрнут пункт отбора граждан на военную службу по контракту.

Напомним, стартовавшая 25 апреля с Киевского вокзала Москвы всероссийская военно-патриотическая акция «Мы — армия страны! Мы — армия народа!» завершится 27 июня в подмосковном парке «Патриот».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, воинский эшелон акции «Мы — армия страны! Мы — армия народа!» утром 4 июня прибудет в Хабаровск.

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