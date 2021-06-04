Санкт-Петербург, , 09:09 — REGNUM В заявлениях западных политиков о возможном отключении России от международной межбанковской системы передачи информации и совершения платежей SWIFT Москва не видит особой угрозы. Об этом в кулуарах Петербургского международного экономического форума заявил постоянный представитель России при Евросоюзе Владимир Чижов.

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«Нет, мы не ощущаем [угрозы]», — подчеркнул в беседе с РИА Новости дипломат.

Он также выразил уверенность, что это «даже это не станет для нас катастрофой».

Как сообщало ИА REGNUM, сообщения о том, что Россия может быть отключена от международной банковской системы SWIFT в качестве одной из санкций Запада, звучат уже давно. Так, в апреле Европарламент принял резолюцию, призывающую отключить Россию от SWIFT.

При этом верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что руководство Европейского союза не обладает рычагами влияния на SWIFT и не может отключить от него Россию. Он подчеркнул, что SWIFT — это международная частная организация, поэтому «здесь у ЕС нет компетенции».

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Как отметил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, российские власти готовятся к возможному отключению России от системы SWIFT. Интересы страны должны быть обеспечены «при любом развитии событий», подчеркнул он. Глава МИД РФ назвал разрушение механизмов функционирования международной валютной системы не лучшим сценарием для мира и вредным «всем без исключения участникам многостороннего общения».