Вашингтон, 4 июня, 2021, 09:21 — ИА Регнум. Шансы ВС Украины в случае вооруженного конфликта с Россией невелики, пишет американский журналист Марк Эпископос в статье для National Interest.

Александр Горбаруков ИА REGNUM На Украине

Он отметил, что находящиеся в Крыму комплексы С-400 «Триумф» представляют серьезную угрозу для Украины.

Кроме того, значительный урон авиации и ключевой инфраструктуре противника могут нанести российские истребители Су-35, оснащенные управляемыми бомбами.

Вместе с тем журналист не исключил международного вмешательства в случае вооруженного конфликта, поэтому расстановка сил может измениться.

Напомним, ранее The National Interest сообщил, что состоявшаяся 19 мая встреча госсекретаря США Энтони Блинкена и министра иностранных дел России Сергея Лаврова в столице Исландии Рейкьявике стала кошмаром для Украины.

Встрече предшествовали сообщения о том, что администрация президента США Джо Байдена приостановит санкции против оператора «Северного потока — 2», это вызвало тревогу на Украине.

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