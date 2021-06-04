Токио, 4 июня, 2021, 09:10 — ИА Регнум. Японские власти не принимают ранее заявленный российской стороной посольству страны в России протест по поводу инцидента с рыболовецкой шхуной, которая зашла в российскую исключительную экономическую зону в Охотском море. Об этом 4 июня заявил на пресс-конференции министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги.

っ Министерство иностранных дел Японии

Как утверждает глава японского МИД, данное японское судно («Эйхо-мару 172») вело промысел в исключительной экономической зоне Японии.

«Что касается протеста российской стороны, то мы не можем его принять и настаиваем на скорейшем освобождении членов экипажа и судна», — сказал он.

Также Мотэги добавил, что возглавляемое им ведомство делает всё от него зависящее для того, чтобы разрешить данный вопрос максимально быстро.

Отметим, накануне МИД России заявил японской стороне решительный протест в связи с инцидентом с японским рыболовным судном «Эйхомару-172», которое было задержано российскими пограничниками в исключительной экономической зоне РФ у острова Сахалин.