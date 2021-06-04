Сухум, , 09:01 — REGNUM Использование президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом «ангажированных заявлений» о конфликте Грузии с Абхазией и Южной Осетией не способствует урегулированию ситуации. Об этом говорится в заявлении, обнародованном 3 июня на сайте МИД Абхазии.

В абхазском министерстве отреагировали на слова Эрдогана сказанные в ходе пресс-конференции в Анкаре, проведённой 1 июня по случаю визита премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили. Турецкий президент заявил, что поддерживает «разрешение споров между Абхазией, Южной Осетией и Грузией мирным путем в рамках территориальной целостности Грузии».

«С недоумением восприняли высказывания президента Турецкой Республики Реджепа Тайипа Эрдогана, — говорится в заявлении МИД Абхазии. — Убеждены, что политикам высокого уровня, неуместно применять в своих выступлениях эпитеты, коренным образом искажающие объективную реальность в нашем регионе».

В то же время в абхазском внешнеполитическом ведомстве отметили, что согласны с заявлением Эрдогана о необходимости мирного урегулирования конфликта с Грузией.

Напомним, в августе 2008 года грузинские войска напали на Цхинвал и находящихся там российских миротворцев. Для принуждения агрессора к миру Москва ввела в регион дополнительные силы и вынудила грузинских военнослужащих вернуться на места дислокации. После этого Россия признала независимость Абхазии и Южной Осетии.

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