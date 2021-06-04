Улан-Удэ, , 08:56 — REGNUM В пробах воды, отобранных из реки Селенга в районе столицы Бурятии Улан-Удэ выявлено превышение гигиенических нормативов по санитарно-химическим и микробиологическим показателям. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе администрации города.

«Это свидетельствует об антропогенном загрязнении и является фактором риска возникновения и распространения инфекционных заболеваний», — добавили в мэрии.

В связи с этим жителям рекомендовано в целях профилактики заболеваний не купаться в реке, а также не использовать воду для питья и сельскохозяйственных нужд.

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